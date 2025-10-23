В России захотели ввести отдельный налоговый режим для ПВЗ

«Ведомости»: В России предложили создать отдельный код и налоговый режим для ПВЗ

Ассоциация участников рынка электронной коммерции захотела создать в России отдельный код ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) и специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) от маркетплейсов. Об этом со ссылкой на письмо ассоциации, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову сообщает газета «Ведомости».

Авторы обращения отмечают, что существующие налоговые системы (общая и упрощенная — прим.) не отражают особенностей деятельности пунктов выдачи, которые работают по агентской модели, и не могут возмещать НДС.

Нововведения предлагают протестировать специальный налоговый режим для отрасли в пилотных регионах. По задумке, он будет предусматривать фиксированный налог, привязанный к числу пунктов выдачи, а также льготные ставки на доходы или прибыль.

Ранее в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предупредили, что если в России запретят размещать пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов, это приведет к закрытию большинства существующих точек. О разработке соответствующего законопроекта заявил член Совета Федерации Олег Голов. Инициативу сенатор объяснил нарушением прав граждан: по его словам, следующие в данные пункты грузовые машины создают препятствия для проезда и прохода людей.