В России заявили о самодостаточности в производстве унитазов

В ТПП заявили о самодостаточности России в производстве сантехники

Зарубежной сантехникой в России пользуются немногие, а в целом страна справляется с ее производством, следует из комментария, который дал радиостанции «Говорит Москва» председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) Александр Борисов.

Его высказывания прозвучали в связи с появившимися 23 октября в Официальном журнале Евросоюза (ЕС) данными о запрете поставок в Россию сантехники, включая унитазы и биде.

«Принципиально мы самодостаточны в этом направлении. А все, что по импорту завозится, — это для ограниченного круга лиц, для которых стоимость не имеет никакого значения», — отметил представитель ТПП.

Помимо унитазов среди категорий товаров, на которые ЕС распространил антироссийские санкции, оказались в том числе цветы, мох и игрушки с моторчиком. Эксперты в связи с этим указывают на утрату Брюсселем рациональности.