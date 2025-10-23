Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:35, 23 октября 2025Наука и техника

В центре галактики обнаружено загадочное свечение

PRL: Источником излучения в центре галактики может быть темная материя
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA / Globallookpress.com

Ученые зафиксировали необычное гамма-излучение из центра нашей галактики, и теперь считают, что оно может быть вызвано столкновением частиц темной материи. Исследование, опубликованное в Physical Review Letters (PRL), показало: загадочное свечение — так называемый гамма-избыток Галактического центра — нельзя объяснить только пульсарами, как предполагалось раньше.

Международная группа астрономов во главе с Мууpицем Муру из Института астрофизики Лейбница использовала суперкомпьютерные модели, чтобы проверить форму и распределение темной материи в Млечном Пути. Моделирование показало, что ее гало в центре Галактики слегка сплющено, а не идеально круглое, и именно такая форма создает свечение, которое наблюдают телескопы. Это сходство заставило ученых предположить, что источником гамма-излучения может быть аннигиляция частиц темной материи.

Ученые отмечают, что пока нельзя однозначно сказать, что источник излучения — темная материя, но вероятность этого растет. Новые телескопы, такие как Cherenkov Telescope Array, должны помочь проверить гипотезу и, возможно, впервые увидеть, как темная материя проявляет себя во Вселенной.

Ранее ученые обнаружили необычную химическую активность в центре Млечного Пути, которая может указывать на существование легких частиц темной материи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    Зеленский рассказал о шансе окончить конфликт после встречи с президентом страны НАТО

    Трампа сравнили с Байденом из-за одного решения по России

    Катя Лель рассказала об НЛО в Москве

    В России подешевел один деликатес

    Похищенный в Москве итальянец пожаловался на сломанные ребра и панические атаки

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за строительство дома

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости