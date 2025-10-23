В центре галактики обнаружено загадочное свечение

PRL: Источником излучения в центре галактики может быть темная материя

Ученые зафиксировали необычное гамма-излучение из центра нашей галактики, и теперь считают, что оно может быть вызвано столкновением частиц темной материи. Исследование, опубликованное в Physical Review Letters (PRL), показало: загадочное свечение — так называемый гамма-избыток Галактического центра — нельзя объяснить только пульсарами, как предполагалось раньше.

Международная группа астрономов во главе с Мууpицем Муру из Института астрофизики Лейбница использовала суперкомпьютерные модели, чтобы проверить форму и распределение темной материи в Млечном Пути. Моделирование показало, что ее гало в центре Галактики слегка сплющено, а не идеально круглое, и именно такая форма создает свечение, которое наблюдают телескопы. Это сходство заставило ученых предположить, что источником гамма-излучения может быть аннигиляция частиц темной материи.

Ученые отмечают, что пока нельзя однозначно сказать, что источник излучения — темная материя, но вероятность этого растет. Новые телескопы, такие как Cherenkov Telescope Array, должны помочь проверить гипотезу и, возможно, впервые увидеть, как темная материя проявляет себя во Вселенной.

Ранее ученые обнаружили необычную химическую активность в центре Млечного Пути, которая может указывать на существование легких частиц темной материи.