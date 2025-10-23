Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:32, 23 октября 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП-1 с кустарной броней
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Очередной образец бронетехники с кустарной дополнительной броней заметили в зоне СВО. На фотографии постапокалиптической боевой машины пехоты обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке видна БМП-1, которую сложно рассмотреть под защитными конструкциями. Корпус машины прикрыли дополнительными листами стали. Из этого же материала сделали «мангал», который прикрывает верхнюю полусферу над кормой и башней.

В нижней части корпуса закрепили резиновые экраны, а для маскировки БМП получила тканевые сети. Эти конструкции снижают вероятность поражения машины дронами, которые зачастую несут кумулятивные боевые части.

Материалы по теме:
«Проклятие танкистов США» Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
«Проклятие танкистов США»Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
4 февраля 2024
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

Базовая версия БМП-1 обеспечивает защиту только от пуль и осколков. Толщина брони корпуса в самых защищенных участках составляет 19 миллиметров.

Ранее в октябре стало известно, что танки Т-90С иракской армии начали оснащать «мангалами» и дополнительными блоками динамической защиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Лазейку для избежания штрафов за отсутствие регистрации у россиян запретили

    Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда»

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости