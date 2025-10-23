Власти сообщили о массированной атаке БПЛА на российский город

Губернатор Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную атакую с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Дорогие жители! Идет массированная атака БПЛА на Белгород и Белгородский район», — написал он.

Глава области призвал жителей быть внимательными, а также следить за оповещениями на официальных каналах властей.

В ночь на четверг, 23 октября, ВСУ выпустили по России свыше 130 беспилотников. Больше всего дронов — 56 — сбили над Белгородской областью.