Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:44, 23 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный рассказал о задействованной против российских войск редкой гаубице ВСУ

Полковник Матвийчук: США списывают ВСУ старую технику для производства новой
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Petty Officer 3rd Class Jennifer A. Smith, U.S. Navy / Wikimedia

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) такого оружия, как американская гаубица М198, говорит о том, что США расчищают свои склады от старой техники, чтобы наполнить ее новой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции ВСУ задействовали против российских войск буксируемую гаубицу 155 калибра М198. Как рассказали в оборонном ведомстве, гаубица была замечена в зоне ответственности группировки войск «Север». Бойцы соединения уничтожили ее.

Полковник объяснил, что это оружие редкое, потому что его осталось очень мало. По его словам, гаубица производилась примерно в 60-70-х годах и считается устаревшей техникой.

«Она немногим превосходит нашу гаубицу Д-30, ее дальнобойность составляет 15-18 километров, и я не сказал бы, что она слишком опасна. Это просто говорит о том, что США поставляют Украине старую, забытую технику, освобождая склады для производства новой», — прокомментировал Матвийчук.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев анонсировал изменение хода спецоперации — по его словам, благодаря тому, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о применении дальнобойного оружия США для ударов по России

    Названы сроки сертификации российско-белорусского самолета

    Трагедию со взорвавшейся колонкой в Луганске назвали терактом

    Эффективность санкций США против России поставили под сомнение

    Пострадавшие от российского мотивационного блогера отказались принимать от него деньги

    Модный в 2000-х наряд вновь стал трендом

    У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

    Здания ФСБ и Росгвардии попали под бомбовый удар по наводке женщины по фамилии Суворова

    Туристка выпила воды в такси и проснулась голой на кровати в темной комнате без окон

    Зеленский обсудил замороженные российские активы с лидером члена НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости