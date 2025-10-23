Военный рассказал о задействованной против российских войск редкой гаубице ВСУ

Полковник Матвийчук: США списывают ВСУ старую технику для производства новой

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) такого оружия, как американская гаубица М198, говорит о том, что США расчищают свои склады от старой техники, чтобы наполнить ее новой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции ВСУ задействовали против российских войск буксируемую гаубицу 155 калибра М198. Как рассказали в оборонном ведомстве, гаубица была замечена в зоне ответственности группировки войск «Север». Бойцы соединения уничтожили ее.

Полковник объяснил, что это оружие редкое, потому что его осталось очень мало. По его словам, гаубица производилась примерно в 60-70-х годах и считается устаревшей техникой.

«Она немногим превосходит нашу гаубицу Д-30, ее дальнобойность составляет 15-18 километров, и я не сказал бы, что она слишком опасна. Это просто говорит о том, что США поставляют Украине старую, забытую технику, освобождая склады для производства новой», — прокомментировал Матвийчук.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев анонсировал изменение хода спецоперации — по его словам, благодаря тому, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.