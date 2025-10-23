Военный высказался о судьбе шведских истребителей на Украине

Военный эксперт Дандыкин: Швеция не сможет поставить Украине 150 истребителей

Швеция не сможет оплатить и поставить Украине 150 истребителей Jas 39 Gripen Е, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что для этого недостаточно ресурсов.

«150 истребителей — это на 50 больше, чем есть в Военно-воздушных силах самой Швеции, — сказал Дандыкин. — Кроме того, каждый истребитель стоит очень дорого, там огромные суммы. И такие деньги шведы не найдут. Так что заявления о планах поставки — это просто попытка изобразить горячую поддержку Украины».

Военный эксперт добавил, что первый истребитель Швеция сможет передать Украине только через три года, когда это будет уже неактуально из-за изменения ситуации на земле.

«Сам по себе этот самолет неплохой. Но у Украины уже есть и F-16, и Mirage, и ничем они Вооруженным силам Украины (ВСУ) не помогли, — заметил собеседник «Ленты.ру». — Так что, если через несколько лет Киеву передадут несколько штук таких истребителей, уже будет хорошо. Правда, возможно, передавать их будет уже некому».

Ранее сообщалось, что Швеция хочет оплатить 100-150 истребителей Jas 39 Gripen Е для Украины из замороженных российских активов. Заказ на 100 самолетов обойдется в 8,5 миллиарда долларов.