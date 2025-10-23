Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:19, 23 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный высказался о судьбе шведских истребителей на Украине

Военный эксперт Дандыкин: Швеция не сможет поставить Украине 150 истребителей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tuomo Salonen / SIM / Finnish Aviation Museum

Швеция не сможет оплатить и поставить Украине 150 истребителей Jas 39 Gripen Е, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что для этого недостаточно ресурсов.

«150 истребителей — это на 50 больше, чем есть в Военно-воздушных силах самой Швеции, — сказал Дандыкин. — Кроме того, каждый истребитель стоит очень дорого, там огромные суммы. И такие деньги шведы не найдут. Так что заявления о планах поставки — это просто попытка изобразить горячую поддержку Украины».

Военный эксперт добавил, что первый истребитель Швеция сможет передать Украине только через три года, когда это будет уже неактуально из-за изменения ситуации на земле.

«Сам по себе этот самолет неплохой. Но у Украины уже есть и F-16, и Mirage, и ничем они Вооруженным силам Украины (ВСУ) не помогли, — заметил собеседник «Ленты.ру». — Так что, если через несколько лет Киеву передадут несколько штук таких истребителей, уже будет хорошо. Правда, возможно, передавать их будет уже некому».

Ранее сообщалось, что Швеция хочет оплатить 100-150 истребителей Jas 39 Gripen Е для Украины из замороженных российских активов. Заказ на 100 самолетов обойдется в 8,5 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

    В России анонсировали более жесткие удары по территории Украины

    Захарова высмеяла санкции ЕС

    В России призвали переориентировать программу маткапитала

    Министр спорта обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов

    В России призвали остановить создание новой госкомпании

    В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

    Хакеры уничтожили чертежи украинских беспилотников

    В Британии арестовали троих человек по подозрению в работе на Россию

    Путин высказался о снижении рождаемости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости