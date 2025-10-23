Женщина соврала семье и друзьям о беременности и «родила» пластиковую куклу

Британка притворялась беременной и выдала куклу за новорожденную дочь

Молодая британка, жительница шотландского города Эрдри, сымитировала беременность и роды. Об этом сообщает Daily Record.

22-летняя Кира Казинс долгое время врала друзьям и семье, что беременна. Она ходила с накладным животом, устроила гендерную вечеринку, а после «родов» показала всем реалистичную пластиковую куклу-реборна. Британка утверждала, что это ее новорожденная дочь по имени Бонни-Ли Джойс. Обман раскрылся, когда мать Казинс обнаружила в ее комнате эту куклу.

Подруга обманщицы Нив Макроберт рассказала, что первые подозрения возникли из-за странного поведения Казинс, которая никому не позволяла брать ребенка на руки и утверждала, что у него проблемы с сердцем. Кроме того, девочка никогда не плакала, что тоже выглядело странно.

«Я заметила, что Кира удалила все фотографии и видео Бонни-Ли из наших чатов, а когда я спросила у "отца" ребенка, не кукла ли это, он ответил: "Да, это кукла"», — рассказала она. При этом, в отчаянной попытке скрыть свою ложь Казинс даже в какой-то момент сказала партнеру и друзьям, что Бонни-Ли не стало.

Казинс выложила в личном аккаунте на TikTok видеозаявление, в котором попыталась оправдать родных. Она сказала, что никто из них не знал правды, включая предполагаемого отца ребенка. Женщина также отметила, что теперь имеет дело с последствиями своих действий, потому что семья не намерена спускать ей это с рук.

Стоимость кукол-реборнов колеблется от 30 до 2000 фунтов (от 3,2 тысячи рублей до 218,3 тысячи рублей), причем некоторые модели могут плакать и даже создавать эффект мокрых подгузников.

