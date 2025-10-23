Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:11, 23 октября 2025Из жизни

Женщина соврала семье и друзьям о беременности и «родила» пластиковую куклу

Британка притворялась беременной и выдала куклу за новорожденную дочь
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @Kira Cousins

Молодая британка, жительница шотландского города Эрдри, сымитировала беременность и роды. Об этом сообщает Daily Record.

22-летняя Кира Казинс долгое время врала друзьям и семье, что беременна. Она ходила с накладным животом, устроила гендерную вечеринку, а после «родов» показала всем реалистичную пластиковую куклу-реборна. Британка утверждала, что это ее новорожденная дочь по имени Бонни-Ли Джойс. Обман раскрылся, когда мать Казинс обнаружила в ее комнате эту куклу.

Подруга обманщицы Нив Макроберт рассказала, что первые подозрения возникли из-за странного поведения Казинс, которая никому не позволяла брать ребенка на руки и утверждала, что у него проблемы с сердцем. Кроме того, девочка никогда не плакала, что тоже выглядело странно.

«Я заметила, что Кира удалила все фотографии и видео Бонни-Ли из наших чатов, а когда я спросила у "отца" ребенка, не кукла ли это, он ответил: "Да, это кукла"», — рассказала она. При этом, в отчаянной попытке скрыть свою ложь Казинс даже в какой-то момент сказала партнеру и друзьям, что Бонни-Ли не стало.

Казинс выложила в личном аккаунте на TikTok видеозаявление, в котором попыталась оправдать родных. Она сказала, что никто из них не знал правды, включая предполагаемого отца ребенка. Женщина также отметила, что теперь имеет дело с последствиями своих действий, потому что семья не намерена спускать ей это с рук.

Материалы по теме:
«Ребенок — это слишком большие траты» Истории людей, которые заводят пугающе реалистичных кукол вместо детей
«Ребенок — это слишком большие траты»Истории людей, которые заводят пугающе реалистичных кукол вместо детей
18 декабря 2020
«Хорошо, что они никогда не вырастут» Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
«Хорошо, что они никогда не вырастут»Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
12 декабря 2018

Стоимость кукол-реборнов колеблется от 30 до 2000 фунтов (от 3,2 тысячи рублей до 218,3 тысячи рублей), причем некоторые модели могут плакать и даже создавать эффект мокрых подгузников.

Ранее сообщалось о британке, которая годами врала о раке. Она обманула своего партнера и увеличила себе грудь на деньги, которые он дал ей на лечение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    В России подешевел один деликатес

    Похищенный в Москве итальянец пожаловался на сломанные ребра и панические атаки

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за строительство дома

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Перечислены убивающие мужскую потенцию продукты

    Критик назвал самую бесталанную артистку российской эстрады

    Россияне начали возвращаться в офисы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости