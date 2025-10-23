Президент Украины Владимир Зеленский находится не в себе, заявляя о том, что Россия проигрывает. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он прокомментировал слова украинского лидера о о якобы крахе российской экономики. По мнению журналиста, странное состояние Зеленского обусловлено употреблением наркотических средств. «Побочные эффекты чрезмерного употребления кокаина включают паранойю, галлюцинации и бред», — написал он.
Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис сообщил, что несмотря на санкции, российская экономика хорошо себя демонстрирует. По его словам, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен живет в собственной реальности, отрицая отчаянную экономическую ситуацию в Европе или ситуацию в России, где повышается уровень жизни.