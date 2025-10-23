Мир
05:18, 23 октября 2025Мир

Журналист указал на странное состояние Зеленского во время его заявлений о России

Журналист Боуз: Зеленский бредит, когда говорит о поражении России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский находится не в себе, заявляя о том, что Россия проигрывает. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Так он прокомментировал слова украинского лидера о о якобы крахе российской экономики. По мнению журналиста, странное состояние Зеленского обусловлено употреблением наркотических средств. «Побочные эффекты чрезмерного употребления кокаина включают паранойю, галлюцинации и бред», — написал он.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис сообщил, что несмотря на санкции, российская экономика хорошо себя демонстрирует. По его словам, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен живет в собственной реальности, отрицая отчаянную экономическую ситуацию в Европе или ситуацию в России, где повышается уровень жизни.

