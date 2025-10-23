Культура
Звезда «Дюны» рассказал о последствиях инсульта

Актер Стеллан Скарсгард рассказал о нарушениях речи после пережитого инсульта
Андрей Шеньшаков

Фото: Jessica Gow / Globallookpress.com

Шведский актер Стеллан Скарсгард, известный по ролям в фильмах Ларса фон Триера, а также в блокбастере «Дюна», рассказал о последствиях инсульта, который перенес три года назад. Его слова приводит издание Vulture.

74-летний артист назвал свою жизнь «сверхурочной» и признался, что давно живет «под дамокловым мечом».

«Я стал вдруг забывать имена, могу не следить за ходом мысли, приводить аргументы, связывающие несколько высказываний в одно», — поделился он.

Скаргард отметил, что он все еще жив и рад, что может работать. «Я не боюсь кончины, я боюсь быть неспособным к жизни», — объяснил он.

Ранее стало известно, что сын Стеллана Скарсгарда Александр ошеломил публику неоднозначным нарядом на шоу ITV.

