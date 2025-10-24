Спорт
10:48, 24 октября 2025Спорт

Аргентинский футболист «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России

Аргентинец из «Спартака» Солари назвал холод самым сложным испытанием в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Feoktistov Alexander / FC 'Spartak' / Globallookpress.com

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари рассказал о самом сложном испытании, с которым он столкнулся в России. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам футболиста, это холод. «Ничего общего с холодом в Аргентине. Мне надо было привыкнуть к играм в мороз — руки и ноги замерзали. Это было самым сложным», — заявил Солари.

Аргентинец добавил, что пока не приступил к изучению русского языка. «Но я начал изучать английский — это может пригодиться в будущем», — отметил Солари.

24-летний аргентинец перешел в «Спартак» в феврале этого года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил два мяча.

