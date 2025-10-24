Безопасностью Трампа обеспокоились

Axios: Белый дом обеспокоился безопасностью Трампа после инцидента в Вашингтоне

В Белом доме обеспокоились безопасностью президента США Дональда Трампа после инцидента в Вашингтоне, когда американский лидер захотел посетить столичный ресторан, и к нему приблизилась толпа протестующих. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Axios.

«Неприемлемо, чтобы кто-либо, не прошедший тщательную проверку, мог приблизиться к президенту», — заявила порталу глава аппарата Белого дома США Сьюзи Уайлз.

Сотрудник Секретной службы США, пожелавший сохранить анонимность, также рассказал Axios, что в день инцидента все посетители ресторана, в том числе забронировавшие заранее столик протестующие, прошли проверку до прибытия туда Трампа.

Напомним, что в тот день Трамп после посещения ресторана заявил о намерении разместить войска Национальной гвардии еще в одном городе для борьбы с преступностью.

Ранее Трамп сообщил, что войскам Нацгвардии удалось избавить американскую столицу от преступности меньше чем за две недели после переброски бойцов в город.