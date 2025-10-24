Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 24 октября 2025Мир

Безопасностью Трампа обеспокоились

Axios: Белый дом обеспокоился безопасностью Трампа после инцидента в Вашингтоне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Белом доме обеспокоились безопасностью президента США Дональда Трампа после инцидента в Вашингтоне, когда американский лидер захотел посетить столичный ресторан, и к нему приблизилась толпа протестующих. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Axios.

«Неприемлемо, чтобы кто-либо, не прошедший тщательную проверку, мог приблизиться к президенту», — заявила порталу глава аппарата Белого дома США Сьюзи Уайлз.

Сотрудник Секретной службы США, пожелавший сохранить анонимность, также рассказал Axios, что в день инцидента все посетители ресторана, в том числе забронировавшие заранее столик протестующие, прошли проверку до прибытия туда Трампа.

Напомним, что в тот день Трамп после посещения ресторана заявил о намерении разместить войска Национальной гвардии еще в одном городе для борьбы с преступностью.

Ранее Трамп сообщил, что войскам Нацгвардии удалось избавить американскую столицу от преступности меньше чем за две недели после переброски бойцов в город.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    «Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

    В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

    Россиянам помогут заработать

    В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

    Части россиян пообещали тепло

    Пассажиров выкинуло из автобуса после столкновения с грузовиком в Ленобласти

    Врач развеяла несколько мифов о макаронах

    Собчак и Инстасамка повторили сцену из фильма «Убить Билла»

    Бывший концертный директор группы «Тату» попал в больницу после нападения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости