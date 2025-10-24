Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:27, 24 октября 2025Мир

Британский премьер высказался о возможной передаче Tomahawk Украине

Премьер Британии Стармер: Переговоры о передаче Киеву Tomahawk продолжаются
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kirsty Wigglesworth / WPA Pool / Getty Images

Переговоры о передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk продолжаются. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Sky News.

«Мы все над этим работаем», — ответил британский премьер на вопрос журналиста.

Эту информацию также подтвердил генсек НАТО Марк Рютте, заявив, что он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американский президент продолжает рассматривать эту возможность, и финальное решение остается за ним.

Также Стармер добавил, что Великобритания за последние дни и недели разместила большое количество ракет на Украине, а также продвигает идею увеличения дальности их ударов.

Ранее Трамп заявил, что американские военные обучаются использованию ракет Tomahawk в течение шести месяцев, но не будут делиться этими знаниями с другими странами.

Кроме того, 17 октября американский лидер во время встречи в Белом доме призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского не рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    Зеленский показал Стармеру украинский дрон-перехватчик Octopus

    В жилом доме произошел взрыв

    В Раде сделали признание о мобилизации украинцев

    Москвичей призвали «переобуться»

    Путин назначил главу нового управления своей администрации

    Фон дер Ляйен потребовала усилить давление на Россию

    Стармер заявил о подготовке отправки контингента на Украину

    Мужчинам рассказали о неочевидных плюсах мастурбации

    Россия вошла в мировой топ по объему букмекерского рынка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости