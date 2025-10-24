Британский премьер высказался о возможной передаче Tomahawk Украине

Премьер Британии Стармер: Переговоры о передаче Киеву Tomahawk продолжаются

Переговоры о передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk продолжаются. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Sky News.

«Мы все над этим работаем», — ответил британский премьер на вопрос журналиста.

Эту информацию также подтвердил генсек НАТО Марк Рютте, заявив, что он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американский президент продолжает рассматривать эту возможность, и финальное решение остается за ним.

Также Стармер добавил, что Великобритания за последние дни и недели разместила большое количество ракет на Украине, а также продвигает идею увеличения дальности их ударов.

Ранее Трамп заявил, что американские военные обучаются использованию ракет Tomahawk в течение шести месяцев, но не будут делиться этими знаниями с другими странами.

Кроме того, 17 октября американский лидер во время встречи в Белом доме призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского не рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk.