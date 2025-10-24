Брошенный в автобусе кот обрел нового хозяина

В Перми водитель автобуса приютил брошенного хозяевами кота

Водитель автобуса приютил брошенного хозяевами кота в переноске — животное оставили на одном из городских маршрутов. Ситуация произошла в Перми, пишет KP.RU.

По словам мужчины, питомец полдня катался в автобусе, а в конце дня стало понятно, что его никто не ищет и с ним что-то нужно делать. После звонка диспетчеру было принято решение отдать животное на передержку другому водителю.

Как призналась супруга мужчины, забравшего кота, недавно не стало их кошки. Несмотря на то что они не были готовы к новому питомцу, они не смогли оставить кота в беде.

Животное прижилось в квартире и даже обрело нового друга в лице бабушки семейства. Как говорят неравнодушные россияне, вероятно, кот останется жить с ними, так как предыдущие хозяева не ищут его. При этом, по словам женщины, если они все же решат вернуть питомца, новые хозяева не будут препятствовать этому.

«Ведет себя как дома: обнимается, целуется, дает пузико почесать. У нас два варианта клички для него: либо Барсик, либо Бусик (от английского «bus» — автобус)», — поделилась Наталья Пичкалева.

В планах семьи — показать кота ветеринару и выяснить, почему хозяева решили отказаться от него.

