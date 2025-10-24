Из жизни
16:02, 24 октября 2025Из жизни

Самолет упал на футбольное поле и задел глухую женщину с собакой

В США частный самолет, совершавший аварийную посадку, задел глухую женщину
Антонина Черташ
СюжетАварийная посадка самолета

Кадр: KABC

В США небольшой частный самолет совершил аварийную посадку на поле в парке и задел глухую местную жительницу. Об этом сообщает телеканал ABC 7.

Несчастный случай произошел утром во вторник, 21 октября, в городе Лонг-Бич, штат Калифорния. Пенсионерка Тиффани Харрисон с нарушением слуха гуляла по футбольному полю с собакой, когда самолет начал пикировать над парком. Она не услышала шума двигателя, в итоге самолет упал прямо рядом с ней. Пожилая женщина получила многочисленные переломы и ранения и была экстренно госпитализирована. «Мы очень расстроены, — призналась сестра пострадавшей Бриттани Макфолл. — Это похоже на невероятную историю. Когда нам позвонили и сказали, что в нее врезался самолет, мы не могли в это поверить».

Состояние Харрисон остается тяжелым: медики диагностировали перелом бедра и несколько переломов позвоночника. Пациентке сделали несколько переливаний крови из-за глубокой рваной раны на ноге. 60-летний пилот воздушного судна также получил травмы, но, по словам менеджера ангара легкомоторных самолетов аэропорта Лонг-Бич Денниса Лорда, «идет на поправку и чувствует себя хорошо».

Представитель аэропорта подчеркнул, что на поле упал экспериментальный самолет, собранный авиалюбителями. Однако он был сертифицирован FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) и управлялся опытным летчиком-инструктором, который много лет преподавал курс летной безопасности.

Ранее сообщалось, что самолет врезался в автомобиль при взлете. Инцидент произошел в США, возле частного аэропорта в округе Саттер. Одномоторный самолет Republic RC-3 задел ограждение, а затем и проезжающий по дороге пикап, когда пытался взлететь.

    Все новости