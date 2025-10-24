Два сома размером с четырехлетнего ребенка сами приплыли в огород после наводнения

Во Вьетнаме огромные сомы приплыли в огород после наводнения

Во время наводнения во Вьетнаме крупные сомы сами приплыли в огород. Об этом сообщает сайт VnExpress.

Хозяева огорода сняли на видео, как среди грядок плещутся две огромные рыбы. Каждая из них по длине сравнима с четырехлетним ребенком.

Как пишет VnExpress, за кадром слышен голос автора ролика, комментирующего происходящее со смесью страха и любопытства.

Ранее сообщалось, что обрушившиеся на север страны ливни привели к паводкам на реках, многочисленным оползням и затоплению улиц. Несколько районов города Тхайнгуен вблизи реки Кау оказались изолированы прибывающей водой. В эпицентре ненастья оказалась столица Ханой.