Ценности
18:22, 24 октября 2025Ценности

Эмма Стоун вышла в свет в культовом образе Гвинет Пэлтроу 90-х годов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ASPN / BACKGRID / Legion-Media

Американская актриса Эмма Стоун вышла в свет в культовом образе 1990-х годов. Соответствующий материал приводит Page Six.

36-летняя звезда посетила «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» в Нью-Йорке, где представила фильм «Бугония», в котором исполнила главную роль. Она появилась перед камерами в атласном зеленом костюме, состоявшем из надетой на голое тело блузки и облегающей юбки длины макси. Также артистка надела черные шлепанцы, распустила волосы и нанесла на губы коричневую помаду.

Известно, что данный наряд бренда Donna Karan носила героиня актрисы Гвинет Пэлтроу в фильме «Большие надежды» 1998 года.

В июле внучка княгини Монако, американской актрисы Грейс Келли Камилла Готтлиб повторила ее образ 71-летней давности.

    Все новости