Еще два дрона сбили после атаки на подмосковный Красногорск

Еще два дрона сбили после атаки на подмосковный Красногорск. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотники были сбиты в небе над Московской областью в период с 10:00 до 15:00, уточнили в военном ведомстве. Иных сведений об их уничтожении не приводится.

Также в указанный временной интервал украинские дроны были сбиты над Белгородской областью и Азовским морем.

Утром 24 октября беспилотник ударил по многоэтажке в Красногорске, в результате чего была полностью уничтожена квартира на 14-м этаже. Дрон прошил жилой дом насквозь. Военный эксперт Владимир Попов заявил, что дрон с большой вероятностью был запущен с российской территории.