Названо возможное место запуска влетевшего в многоэтажку под Москвой дрона

Генерал Попов: Дрон могли запустить по Красногорску из соседних областей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взорвавшийся в подмосковном Красногорске беспилотник мог быть запущен из одной из соседних областей. Такую версию событий высказал в беседе с «МК» военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

В результате удара беспилотника по многоэтажке была полностью уничтожена квартира на 14-м этаже. Дрон прошил многоэтажку насквозь.

Попов выразил уверенность в том, что летательный аппарат был запущен не с территории Украины. «Под Можайском взлетели, не дальше», — сказал он.

При ударе дрона по жилому дому пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что мальчик чувствует себя хорошо, и у него «боевое» настроение.

