Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 24 октября 2025Россия

Раскрыт характер травм пострадавшего при атаке дрона ВСУ под Москвой ребенка

Мишонова: У 8-летнего мальчика из Красногорска повреждены ноги после атаки ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

У восьмилетнего мальчика из Красногорска повреждены ноги и обожжены руки после атаки украинского дрона на жилой многоэтажный дом на бульваре Космонавтов. Такой характер травм у пострадавшего раскрыла уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале.

Ребенок при атаке не понимал происходящего и думал, что ему все это снится, отметила детский омбудсмен.

Мишонова пояснила, что ребенку предстоит операция. Врачи будут вынимать из его тела осколки пластика, бетона и стекла, добавила уполномоченный.

«Настроение у него боевое. Настоящий мужчина, держится! Надеется, что скоро вернется ко всем своим занятиям и кружкам», — подчеркнула омбудсмен.

До этого глава Красногорска Дмитрий Волков рассказал, что все пострадавшие из-за атаки украинского беспилотника на дом находятся в сознании.

Об ударе беспилотника по многоэтажке в Красногорске стало известно 24 октября.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа останавливающая ВСУ от дальнобойных ударов ракетами проблема

    Россиянам помогут заработать

    Вероятность начала военной операции США в Венесуэле оценили

    Трампу дали совет перед будущей встречей с Путиным

    ЦБ заявил об ускорении роста цен в России

    Москвичку удалили из домового чата из-за статуса иноагента

    Легенду киевского «Динамо» арестовали в Польше

    Новость о застрявших на горе в Непале россиянах опровергли

    Зеленский встретился с королем

    Российские школьники избили сверстника и заставили извиняться на коленях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости