Раскрыт характер травм пострадавшего при атаке дрона ВСУ под Москвой ребенка

Мишонова: У 8-летнего мальчика из Красногорска повреждены ноги после атаки ВСУ

У восьмилетнего мальчика из Красногорска повреждены ноги и обожжены руки после атаки украинского дрона на жилой многоэтажный дом на бульваре Космонавтов. Такой характер травм у пострадавшего раскрыла уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале.

Ребенок при атаке не понимал происходящего и думал, что ему все это снится, отметила детский омбудсмен.

Мишонова пояснила, что ребенку предстоит операция. Врачи будут вынимать из его тела осколки пластика, бетона и стекла, добавила уполномоченный.

«Настроение у него боевое. Настоящий мужчина, держится! Надеется, что скоро вернется ко всем своим занятиям и кружкам», — подчеркнула омбудсмен.

До этого глава Красногорска Дмитрий Волков рассказал, что все пострадавшие из-за атаки украинского беспилотника на дом находятся в сознании.

Об ударе беспилотника по многоэтажке в Красногорске стало известно 24 октября.