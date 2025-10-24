Россия
Глава Красногорска привел подробности о состоянии пострадавших при атаке дрона ВСУ

Волков: Все пострадавшие из-за атаки дрона ВСУ на дом в Красногорске в сознании
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Все пострадавшие в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом на бульваре Космонавтов в Красногорске находятся в больнице в сознании. Такие подробности о состоянии граждан привел глава подмосковного города Дмитрий Волков в Telegram-канале.

Он отметил, что в детском клиническом Центре имени Рошаля навестил пострадавшего мальчика, за ним в палате наблюдает бабушка.

«Настоящий боец — держится стойко, уже думает об уроках», — указал в посте глава Красногорска. Он подчеркнул, что врачи делают все возможное для пострадавших граждан, помощь оказывается в полном объеме.

Волков также пообещал, что власти готовы предоставить горожанам временное жилье и сделать ремонт в поврежденной квартире.

До этого сообщалось, что в Красногорске мать с ребенком получили осколочные ранения при атаке дрона. Еще двое жильцов, 47-летний мужчина и 46-летняя женщина, в результате удара беспилотника получили черепно-мозговые травмы.

61-летний мужчина с царапинами и ссадинами от госпитализации отказался.

Об атаке беспилотника по дому в Красногорске стало известно 24 октября.

