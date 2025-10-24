Фицо: План ЕС по использованию активов России для Украины может потерпеть фиаско

План Европейского союза (ЕС) по использованию российских активов для Украины может потерпеть фиаско. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам политика, эта инициатива является спорной и скрывает такие серьезные риски, как нарушение международного права и ответные меры Москвы, включая иски с ее стороны.

«Ожидания от конфискации замороженных российских активов являются огромными, но на ближайшем Евросовете в декабре, когда должно быть принято решение, они [предлагаемые планы] могут столкнуться с реальностью и обернуться провалом», — сказал Фицо.

Глава словацкого правительства предложил, чтобы в заключительных документах заседания Евросовета возможность конфискации не упоминалась, а Еврокомиссия представила другие возможности финансирования Украины на следующие два года. Он отметил, что его предложение было принято.

Ранее Фицо заявил, что Словакия готова поддержать 19-й пакет санкций против России, если ЕС учтет требования Братиславы. Премьер уточнил, что новый пакет антироссийских санкций практически не затрагивает интересы Словакии, поэтому Братислава не станет его блокировать.