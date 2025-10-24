Бывший СССР
Говорящий на русском робот для мытья полов оскорбил литовцев

В Литве унизились из-за говорящего на русском языке робота-уборщика
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

У Государственной языковой инспекции Литвы не получилось оштрафовать робота-уборщика, который общался с покупателями одного из супермаркетов исключительно на русском языке. О произошедшем сообщает литовское издание Delfi.

Так, посетитель торговой точки снял на видео робота для мытья полов. Он обращается к покупателям, произнося фразу: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». Тем временем владелец супермаркета оправдался за этот случай технической ошибкой.

Оказалось, что обслуживающая технику фирма установила на устройство программное обеспечение на русском языке. По словам представителя сети, проблему решили в кратчайшие сроки. Один из покупателей пожаловался в Государственную инспекцию по языку.

В своем ответе глава ведомства Аудрюс Валотка заявил, что закон о государственном языке регулирует только публичные надписи и не касается голосовых или звуковых сообщений. Поэтому робот может предупреждать об опасности на русском языке, уточнил руководитель инспекции.

Ранее политолог Александр Носович назвал русофобию базой для государственности Литвы. По его оценке, это связано с тем, что литовская нация и культура возникли из обособления себя из других.

