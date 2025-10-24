Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:34, 24 октября 2025Наука и техника

«Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

«Калашников»: «Канарейку» с гранатометом приняли на вооружение 40 лет назад
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Спецназ Советской армии 40 лет назад получил стрелково-гранатометный комплекс (СГК) «Канарейка», который позволял бесшумно поражать цели. О юбилее разработки рассказал концерн «Калашников».

СГК, который приняли на вооружение в 1985 году, сконструировали специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш). Необходимость в «Канарейке» возникла из-за перехода Вооруженных сил на новые боеприпасы 5,45х39 миллиметров. Новый СГК пришел на смену комплексу «Тишина» на основе автомата под патрон 7,62х39 миллиметров.

В состав комплекса «Канарейка» входила модификация автомата Калашникова АКС-74УБ со складным прикладом и прибором бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-4, а также бесшумный гранатомет калибра 30 миллиметров с кумулятивно-зажигательной гранатой. Она могла пробить броню толщиной 15 миллиметров.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Бьющий в цель. Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
Бьющий в цель.Калашников создал самое популярное оружие в мире. Как его автомат изменил ход истории?
4 июля 2024

«Канарейка» стояла на вооружении до начала 1990-х годов. Ей на смену пришли бесшумная винтовка ВСС «Винторез» и специальный автомат АС «Вал».

Ранее в октябре стало известно, что Вооруженным силам России досрочно передали партию укороченных автоматов АК-12К, которые позволяют эффективно вести огонь в условиях городской застройки и окопов. Созданный по запросу Воздушно-десантных войск автомат комплектуют прибором малошумной стрельбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    У российской пенсионерки забрали золотые слитки и монеты на более чем 70 миллионов

    Россиянам помогут заработать

    Угрозу прямого военного столкновения США и Китая оценили

    Россиянам разъяснили новый законопроект об отмене налоговых льгот при продаже жилья

    Зеленский раскрыл цель встречи коалиции желающих

    В ДНР осквернили мемориал в память об участниках спецоперации

    Уложивший пешехода на лопатки футбольный судья из России попал на видео

    Омбудсмен объяснил слова о вине правозащитников в смерти сбежавшей из семьи чеченки

    Набиуллина заявила о выходе российский экономики из перегрева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости