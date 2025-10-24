Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:33, 24 октября 2025Ценности

Кайли Дженнер оправдалась за откровенный наряд на свадьбе Джастина и Хейли Бибер

Кайли Дженнер ожидала гостей в откровенных нарядах на свадьбе Биберов
Мария Винар

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Телезвезда Кайли Дженнер оправдалась за откровенный наряд на свадьбе певца Джастина и модели Хейли Бибер. Соответствующее интервью публикует YouTube-канал Vogue.

Речь идет о золотистом платье J'Aton Couture с открывающим грудь вырезом и разрезом до бедра, которое предпринимательница надела на свадьбу знаменитостей в 2019 году. По ее словам, она думала, что многие гости придут на церемонию в подобных нарядах.

«Думаю, гости были немного расстроены, что я выложилась по полной. На самом деле я думала, что и они выложатся по полной. Мне очень нравится этот наряд, но сейчас я бы его не надела на чье-то торжество. На самом деле я была одной из последних, кто ушел со свадьбы», — объяснила бизнесвумен.

Ранее Кайли Дженнер опубликовала видео к новой рекламной кампании своего косметического бренда Kylie Cosmetics и подверглась критике в сети.

.
Обсудить
Последние новости

Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

Из Грозного в зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев

В Крыму назвали сроки отмены лимитов на продажу топлива

Известная юмористка попала в реанимацию из-за сильного кровотечения

В российском городе соседи подняли панику из-за возвращения домой педофила

Новые антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости