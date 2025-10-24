Кайли Дженнер оправдалась за откровенный наряд на свадьбе Джастина и Хейли Бибер

Кайли Дженнер ожидала гостей в откровенных нарядах на свадьбе Биберов

Телезвезда Кайли Дженнер оправдалась за откровенный наряд на свадьбе певца Джастина и модели Хейли Бибер. Соответствующее интервью публикует YouTube-канал Vogue.

Речь идет о золотистом платье J'Aton Couture с открывающим грудь вырезом и разрезом до бедра, которое предпринимательница надела на свадьбу знаменитостей в 2019 году. По ее словам, она думала, что многие гости придут на церемонию в подобных нарядах.

«Думаю, гости были немного расстроены, что я выложилась по полной. На самом деле я думала, что и они выложатся по полной. Мне очень нравится этот наряд, но сейчас я бы его не надела на чье-то торжество. На самом деле я была одной из последних, кто ушел со свадьбы», — объяснила бизнесвумен.

Ранее Кайли Дженнер опубликовала видео к новой рекламной кампании своего косметического бренда Kylie Cosmetics и подверглась критике в сети.