«Королеве марафонов» вернули компанию стоимостью в десятки миллионов рублей

Суд вернул Блиновской компанию «Сады Адыгеи»

Арбитражный суд Москвы вернул Елене Блиновской компанию «Сады Адыгеи». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего «королевы марафонов». Судом применены последствия недействительности сделок в виде восстановления права собственности Елены Блиновской на 100 процентов долей в ООО «Сады Адыгеи», номинальной стоимостью 10 тысяч рублей, действительной стоимостью более 21 миллиона рублей, и внесены соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

Ознобихина в апреле 2025 года подала иски, чтобы оспорить несколько десятков сделок. Она призвала вернуть имущество Блиновской в конкурсную массу, чтобы рассчитываться с кредиторами.

Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей по обвинению в неуплате налогов. Позднее она попросила суд об отсрочке отбывания наказания до момента достижения ее детьми 14-летнего возраста.