Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:41, 24 октября 2025Из жизни

Койот напал на гулявшую с собакой женщину

В США бешеный койот напал на женщину, которая выгуливала собаку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Нападение койота произошло в штате Нью-Джерси, США. Об этом сообщает телеканал WABC.

31-летняя домработница выгуливала на заднем дворе дома золотистого ретривера хозяйки. Неожиданно из расположенного рядом леса выбежал койот. Дикий зверь набросился на женщину, она получила рваные раны плеча, руки, спины и ноги. Койот также попытался напасть на собаку, однако в этот момент хозяйка выбежала из дома и напугала хищника.

Домработницу госпитализировали, ее жизни ничто не угрожает, однако ей придется пройти курс инъекций против бешенства. «Этот койот действительно напал на женщину, вероятно, он бешеный», — предположила ветеринар Дайан Мюллер, комментируя произошедшее. Агрессивное животное пока не поймали.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Капитан полиции Вудклифф-Лейк Чэд Маллой попросил жителей не оставлять корм для питомцев на улице и держать мусорные баки закрытыми.

Ранее в городе Роксборо, США, Джеймс Пуллиам отбился от койота и расправился с ним голыми руками. Койот напал на него, когда он стоял на привычном месте для перекура перед входом в жилой комплекс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Москвой. Что она говорила о России в своем первом выступлении?

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

    В России предложили способ побороть мошенничество с квартирами пенсионеров

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Основатель «Агаты Кристи» назвал причины распада группы

    Россиянам напомнили о досрочном получении пенсии в ноябре

    Российскому многодетному депутату пообещали штраф за совет жене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости