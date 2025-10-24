Мир
13:01, 24 октября 2025Мир

Кремль сделал заявление о «срыве» саммита Путина и Трампа

Песков отверг сообщения о том, что саммит Путина и Трампа был сорван
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сообщения в СМИ о том, что саммит российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа якобы был сорван, поскольку его сроки не были определены. Об этом передает РИА Новости.

«Во-первых, точных сроков проведения саммита никто не называл, о них даже никто не договаривался. Это первое. В этом смысле очень сложно сорвать то, о чем изначально не было конкретных договоренностей», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что слова Трампа скорее говорят о переносе встречи в Будапеште, а не о ее отмене.

Президент России указал на то, что инициатива по месту и формату саммита исходила от американской стороны. Он также отметил, что саммит на таком уровне требует серьезной подготовки и было бы ошибкой подходить к нему легкомысленно.

