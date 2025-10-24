Спорт
11:54, 24 октября 2025Спорт

Малкин повторил рекорд Горди Хоу

Малкин повторил рекорд Хоу по скорости достижения 10 ассистов в возрасте 39 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин повторил рекорд бывшего нападающего «Детройт Ред Уингс» Горди Хоу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Россиянин в возрасте 39 лет в восьми матчах нынешнего сезона сделал 10 голевых передач. Ранее такое же достижение установил Хоу в сезоне-1968/69. Больше никому из игроков НХЛ в таком возрасте не удавалось сделать 10 ассистов в стартовых восьми встречах регулярного чемпионата.

В ночь на пятницу, 24 октября. «Питтсбург» на выезде победил «Флорида Пантерс» (5;:3). Малкин записал на свой счет две результативные передачи.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

