05:26, 24 октября 2025

Медведица содрала скальп с охотника и откусила ему палец

CTV News: В Канаде медведица набросилась на охотника и содрала с него скальп
Никита Савин
Никита Савин

Фото: AFP7 / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В Канаде охотник из провинции Британская Колумбия отбился от медведицы гризли, используя боксерские навыки. Об этом сообщает CTV News.

63-летний Джо Пендри столкнулся с медведицей, когда охотился на оленей в округе Ист-Кутеней 2 октября. Когда хищница набросилась на него, он успел выстрелить ей в ногу, однако это на нее никак не подействовало. Медведица схватила Пендри пастью за голову, практически содрала с него скальп и откусила губу.

Как рассказала жена охотника, он продолжал отбиваться и сам вцепился зубами хищнице в ухо. Кроме того, он использовал свои боксерские навыки и изо всех сил бил медведицу куда придется. В итоге она отступила, а Пендрю смог вызвать помощь. В результате схватки канадец не только получил тяжелые травмы головы и лица. Медведица сломала ему ребра и обе руки, а также откусила палец. Пендрю до сих пор находится в больнице, где перенес несколько операций.

Жена охотника уверена, что он выжил только потому, что много лет занимался боксом владеет навыками выживания в дикой природе. Пендрю предстоит не только физическое, но и психологическое лечение, так как у него наблюдаются признаки посттравматического стрессового расстройства.

Ранее сообщалось, что в лесах в районе японского города Мёко на бегуна напали два гималайских медведя. Один из зверей переломил мужчине руку надвое.

