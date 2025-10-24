Мир
09:26, 24 октября 2025Мир

Министр экономики Германии сделала заявление по прибытии в Киев

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Министр экономики ФРГ Катерина Райхе прибыла на Украину с многодневным визитом. Об этом сообщает Reuters.

«Украина переживает четвертую зиму в условиях войны, и в настоящее время Россия усилила свои атаки на энергоснабжение Украины, что ставит под угрозу обеспечение электроэнергией и теплом в зимний период», — заявила она по прибытии в Киев.

Сообщается, что в центре визита Райхе будут стоять вопросы сохранения и восстановления энергетической инфраструктуры Украины, а также расширения немецко-украинского сотрудничества в области вооружений.

В ночь на среду, 22 октября, Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Главными целями стали гидроэлектростанции и теплоэлектроцентрали.

