16:36, 24 октября 2025Культура

Монохромную картину известного французского художника продали за рекордную сумму

BFM TV: Монохромную картину Ива Кляйна продали за рекордные 18,4 миллиона евро
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

На аукционе в Париже продали монохромную картину известного французского художника Ива Кляйна за рекордную сумму. Об этом сообщает BFM TV.

Работа под названием «Калифорния» (IKB 71) высотой почти два метра и шириной более четырех метров была продана за 18,4 миллиона евро (около 94,3 миллиона рублей). «Картина, написанная французским художником в Париже в 1961 году и впервые выставленная на аукцион, относится к числу важнейших работ Ива Кляйна, когда-либо выставленных на рынок», — говорится в материале.

Имя покупателя не уточняется.

Ранее сообщалось, что расческу российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой выставили на продажу в сети за 50 тысяч рублей.

