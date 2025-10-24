Московского остеопата нашли без сознания в коридоре клиники

В Москве врача-остеопата Михаила Кутузова нашли без сознания в коридоре основанной им клиники на 3-й улице Ямского Поля и не спасли. Об этом стало известно MK.RU.
По сведениям издания, все произошло накануне вечером. Реанимировать доктора коллегам не удалось.
Причины случившегося устанавливаются.
Как пишет MK.RU, Кутузов являлся членом Российской остеопатической ассоциации с 23-летним стажем. Он же основал клинику, которой руководил.
