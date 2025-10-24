Россия
09:53, 24 октября 2025Россия

Московского остеопата нашли без сознания в коридоре клиники

MK.RU: Остеопата Кутузова нашли без сознания в клинике в Москве и не спасли
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Москве врача-остеопата Михаила Кутузова нашли без сознания в коридоре основанной им клиники на 3-й улице Ямского Поля и не спасли. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, все произошло накануне вечером. Реанимировать доктора коллегам не удалось.

Причины случившегося устанавливаются.

Как пишет MK.RU, Кутузов являлся членом Российской остеопатической ассоциации с 23-летним стажем. Он же основал клинику, которой руководил.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ женщине удалили часть легкого из-за ошибки врача частной клиники.

Специалисты местного Росздравнадзора выяснили, что рентгенолог не заметил болезнь у пациентки. В учреждении были выявлены другие нарушения. Владельцев обязали выплатить пострадавшей полмиллиона рублей компенсации. Руководство пыталось оспорить решение в суде, но проиграло.

