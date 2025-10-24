Москвичей предупредили об аномально низком давлении

Давление в Москве 28 октября войдет в пятерку самого низкого в этом столетии

Атмосферное давление в заключительные дни октября в Москве и Подмосковье опустится до аномально низких значений. Об этом жителей столичного региона предупредила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram.

По словам синоптика, в ближайший вторник, 28 октября, один из центров огромной циклонической области окажется над Московским регионом, что приведет к падению давления.

«Атмосферное давление понизится до 734 миллиметра ртутного столба и может войти в пятерку самого низкого в последней пятидневке октября в текущем столетии», — поделилась информацией Позднякова.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в начале ноября в Москву придут осадки в виде снега с дождем.