Москвичей призвали «переобуться»

Синоптик Вильфанд: Москвичам стоит сменить шины с 27 октября

Московским автомобилистам стоить задуматься о смене шин со следующей недели. О том, когда лучше всего «переобуться» в зимнюю резину, жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Да, я бы рекомендовал москвичам менять резину. Думаю, что это целесообразно уже во второй половине следующей недели, потому что температура днем уже будет около плюс пяти градусов», — заявил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что несмотря на прогнозы, каждый водитель должен самостоятельно принимать решение о переходе на зимнюю резину, учитывая личные потребности и состояние шин. К примеру, москвичам с шипованной резиной стоит подождать с заменой.

Ранее аналитики «Мегамаркета» подсчитали, сколько будет стоить подготовить авто к зиме. По их данным, самой дорогой статьей расходов остаются шины — в среднем новый комплект резины обойдется в 35,5 тысячи рублей.