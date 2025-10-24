На Украине из-за повреждения инфраструктуры 19 населенных пунктов остались без света

В Кировоградской области Украины в результате атаки беспилотников повреждены объекты критической инфраструктуры, об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.
Из-за этого 19 населенных пунктов в Новоукраинском районе остались без света.
Кроме того, повреждения получили объекты железной дороги. По данным «Укрзализныци», есть задержки ряда поездов, которые перевели на резервные тепловозы.
Накануне российские войска в ходе ночной атаки ударили по гидроэлектростанции в Каменском Днепропетровской области. В городе прозвучало более 20 взрывов, удары наносились ракетами и дронами.