Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 24 октября 2025Бывший СССР

На Украине из-за повреждения инфраструктуры 19 населенных пунктов остались без света

В Кировоградской области Украины повреждены объекты критической инфраструктуры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Lapin / Globallookpres.com

В Кировоградской области Украины в результате атаки беспилотников повреждены объекты критической инфраструктуры, об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.

Из-за этого 19 населенных пунктов в Новоукраинском районе остались без света.

Кроме того, повреждения получили объекты железной дороги. По данным «Укрзализныци», есть задержки ряда поездов, которые перевели на резервные тепловозы.

Накануне российские войска в ходе ночной атаки ударили по гидроэлектростанции в Каменском Днепропетровской области. В городе прозвучало более 20 взрывов, удары наносились ракетами и дронами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

    Сроки поставок самолета «Байкал» перенесли

    Россиянин нажил миллионы на ремонте дороги с помощью мошеннической схемы

    Министр экономики Германии сделала заявление по прибытии в Киев

    Лукашенко поразмышлял над альтернативами ООН

    Российскую учительницу нашли с остановившимся сердцем в отеле в день рождения

    Собянин сообщил об отражении атаки трех летевших на Москву беспилотников

    В аэропортах Москвы вновь ввели ограничения на полеты

    Россиянка Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире WTA

    Мужчина пережил остановку сердца и оказался в золотом колодце с тремя загадочными фигурами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости