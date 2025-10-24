Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:47, 24 октября 2025Бывший СССР

На Украине забили тревогу из-за критической ситуации в Красноармейске

«УП»: В Красноармейске критическая ситуация для ВСУ, там сотни российских бойцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В Красноармейск (украинское название — Покровск) проникло не менее 250 российских бойцов, которые ведут стрелковые бои и уничтожают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в частности, операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на офицеров из двух бригад сообщает издание «Украинская правда» («УП»).

Как утверждают собеседники издания, логистика в направлении Красноармейска находится под полным контролем российских дронов. Украинским бойцам приходится преодолевать по 10–15 километров пешком, неся боекомплект, продовольствие и оборудование, пишет «УП».

«Пехота практически отрезана от управления. Люди по два с половиной — три месяца на позициях. В самом Покровске, только из того, что я знаю, — 250 человек противника, на самом деле, думаю, цифра больше. Практически на каждой улице бои, ежедневно есть 200-е [погибшие] и 300-е [раненые]», — сообщил офицер ВСУ.

Ранее чешское издание Seznam zprávy сообщило, что Армия России удерживает инициативу в зоне специальной военной операции (СВО), в связи с чем ВСУ вскоре могут потерять Красноармейск. Утверждается, что критическая ситуация, в которой оказались украинские войска, обусловлена более глубокой и системной проблемой ВСУ — острым дефицитом кадров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    Джонни Депп получил роль легендарного персонажа в Голливуде

    На Западе оценили ответ России на возможную конфискацию активов

    Дмитриев раскрыл мотив сторонников продолжения украинского конфликта

    23-летняя актриса умерла от редчайшей болезни

    Бразильский вингер ЦСКА оценил уровень РПЛ

    Президента Румынии освистали из-за поддержки Украины

    Пушилин назвал последствия продвижения ВС России к Красному Лиману

    В российском аэропорту ограничили полеты

    На Украине забили тревогу из-за критической ситуации в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости