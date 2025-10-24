«УП»: В Красноармейске критическая ситуация для ВСУ, там сотни российских бойцов

В Красноармейск (украинское название — Покровск) проникло не менее 250 российских бойцов, которые ведут стрелковые бои и уничтожают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в частности, операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на офицеров из двух бригад сообщает издание «Украинская правда» («УП»).

Как утверждают собеседники издания, логистика в направлении Красноармейска находится под полным контролем российских дронов. Украинским бойцам приходится преодолевать по 10–15 километров пешком, неся боекомплект, продовольствие и оборудование, пишет «УП».

«Пехота практически отрезана от управления. Люди по два с половиной — три месяца на позициях. В самом Покровске, только из того, что я знаю, — 250 человек противника, на самом деле, думаю, цифра больше. Практически на каждой улице бои, ежедневно есть 200-е [погибшие] и 300-е [раненые]», — сообщил офицер ВСУ.

Ранее чешское издание Seznam zprávy сообщило, что Армия России удерживает инициативу в зоне специальной военной операции (СВО), в связи с чем ВСУ вскоре могут потерять Красноармейск. Утверждается, что критическая ситуация, в которой оказались украинские войска, обусловлена более глубокой и системной проблемой ВСУ — острым дефицитом кадров.

