Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:43, 24 октября 2025Бывший СССР

На Украине заявили об угрозе потери Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Сум

Волонтер ВСУ Берлинская: Фронт трещит по швам, ВС РФ прорываются в глубокий тыл
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается с каждым днем, фронт трещит по швам, а российские войска прорываются в глубокий украинский тыл. Об угрозе потери Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Сум заявила в Telegram волонтер украинских войск Мария Берлинская.

«Фронт продвигается быстро, трещит по швам, прорывается. Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Потому что у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев», — заявила волонтер.

Она добавила, что если соотечественники не начнут помогать ВСУ, то Украина может утратить контроль над Красноармейском, Павлоградом, Днепропетровском, Запорожьем, Харьковом и Сумами.

Ранее на Украине рассказали об угрозе выхода российских войск к Лиману. Украинские военные заявили, что если командование ВСУ не обратит внимание на потребности подразделений на этом участке фронта, то Вооруженные силы России прорвутся к городу через леса между Ямполем и Заречным.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Москвой. Что она говорила о России в своем первом выступлении?

    Угнавший авто подросток устроил гонку в стиле GTA на российских улицах

    Уходящий в армию Macan выставил на продажу свой BMW

    Экс-премьер Украины предрек превращение страны в военное поселение

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

    В России предложили способ побороть мошенничество с квартирами пенсионеров

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости