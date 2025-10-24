На Украине заявили об угрозе потери Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Сум

Волонтер ВСУ Берлинская: Фронт трещит по швам, ВС РФ прорываются в глубокий тыл

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается с каждым днем, фронт трещит по швам, а российские войска прорываются в глубокий украинский тыл. Об угрозе потери Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Сум заявила в Telegram волонтер украинских войск Мария Берлинская.

«Фронт продвигается быстро, трещит по швам, прорывается. Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Потому что у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев», — заявила волонтер.

Она добавила, что если соотечественники не начнут помогать ВСУ, то Украина может утратить контроль над Красноармейском, Павлоградом, Днепропетровском, Запорожьем, Харьковом и Сумами.

Ранее на Украине рассказали об угрозе выхода российских войск к Лиману. Украинские военные заявили, что если командование ВСУ не обратит внимание на потребности подразделений на этом участке фронта, то Вооруженные силы России прорвутся к городу через леса между Ямполем и Заречным.