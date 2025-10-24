Мир
05:15, 24 октября 2025Мир

На Западе оценили возможность Трампа заставить Зеленского играть по своим правилам

Джонсон: Трамп может заставить Зеленского играть по своим правилам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп может заставить украинского лидера Владимира Зеленского играть по своим правилам. Такую оценку дал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ТАСС.

«У него есть такая возможность, безусловно, есть. Но есть ли у него воля? Этого я не знаю», — сказал западный эксперт.

Он добавил, что Трамп мог бы остановить поставки вооружений и перекрыть доступ Киеву к разведданным, чтобы Украина лишилась возможности сопротивляться. Аналогичные действия в отношении Израиля, по мнению Джонсона, могли бы быстрее прекратить конфликт в секторе Газа.

Экс-аналитик допустил, что американскому президенту придется идти на некоторые уступки российскому коллеге Владимиру Путину, если глава Белого дома действительно хочет принести мир.

Ранее член Конгресса США Анна Паулина Луна предрекла заключение сделки между Россией и США на триллион долларов после окончания конфликта на Украине.

