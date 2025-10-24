Силовые структуры
12:16, 24 октября 2025Силовые структуры

Находящийся в розыске россиянин попался благодаря смекалке силовиков

Под Вологдой правоохранители задержали объявленного в розыск осужденного
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Вологодской области сотрудники УФСИН задержали осужденного за грабеж, который скрывался от правосудия более месяца и был в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Для поимки преступника оперативники проявили смекалку. Обнаружив профиль разыскиваемого в социальных сетях, сотрудники ведомства создали фейковую страницу привлекательной девушки. Через этот аккаунт они вышли на связь с мужчиной. Преследуемый, не заподозрив подвоха, согласился на личную встречу. Явившись на свидание с цветами, он был задержан оперативниками.

Ранее в Петербурге полиция за два дня задержала двух находящихся в розыске преступников.

