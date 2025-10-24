Спорт
Названы фавориты в борьбе за «Золотой мяч» по итогам следующего года

Ямаль и Мбаппе названы букмекерами фаворитами в борьбе за «Золотой мяч»-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе

Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Британская букмекерская контора Bet365 назвала фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» по итогам следующего года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Главными претендентами, по мнению букмекеров, являются форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, а также испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Их успех оценивается одинаковым коэффициентом 4,00.

Тройку главных претендентов занимает форвард Баварии и сборной Англии Харри Кейн. На него можно поставить с коэффициентом 8,00.

«Золотой мяч» по итогам 2025 года был вручен французскому форварду ПСЖ Усману Дембеле. На то, что форвард возьмет награду во второй раз подряд, можно поставить с коэффициентом 11,00.

    Все новости