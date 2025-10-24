Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:06, 24 октября 2025Мир

Одна страна Европы отказалась покрывать военные расходы Украины

Премьер Фицо: Словакия не будет покрывать военные расходы Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Словакия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, но никогда не будет покрывать за счет собственного бюджета военные расходы Киева. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Европейский союз и его государства-члены выделили Украине 177 миллиардов евро. (...) Помогает и Словакия, но только гуманитарно. Как председатель правительства я придерживаюсь принципа, что Словакия никогда не будет финансово покрывать военные расходы Украины», — сказал он.

По словам политика, страна под его руководством никогда не выделит Киеву «ни единого цента» на подобные цели.

Ранее Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию российских активов для Украины может потерпеть фиаско. Он отметил дискуссионный характер инициативы и напомнил, что в ней заложены такие серьезные риски, как нарушение международного права и ответные меры Москвы.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе оценили последствия передачи Донбасса России для Украины

    Глава Красногорска привел подробности о состоянии пострадавших при атаке дрона ВСУ

    В США предложили новый план по урегулированию на Украине

    Российские альпинисты покорили вершину в Непале и застряли в горах из-за плохой погоды

    Одна страна Европы отказалась покрывать военные расходы Украины

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    В Москве на рабочем месте обнаружили остеопата без сознания

    Сержант полиции оказался в колонии из-за скандального велосипедиста

    Личная помощница миллиардерши украла у нее деньги и потратила на мужской эскорт

    Российский инженер ответит за смертельный удар током школьницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости