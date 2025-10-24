Одна страна Европы отказалась покрывать военные расходы Украины

Премьер Фицо: Словакия не будет покрывать военные расходы Украины

Словакия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, но никогда не будет покрывать за счет собственного бюджета военные расходы Киева. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Европейский союз и его государства-члены выделили Украине 177 миллиардов евро. (...) Помогает и Словакия, но только гуманитарно. Как председатель правительства я придерживаюсь принципа, что Словакия никогда не будет финансово покрывать военные расходы Украины», — сказал он.

По словам политика, страна под его руководством никогда не выделит Киеву «ни единого цента» на подобные цели.

Ранее Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию российских активов для Украины может потерпеть фиаско. Он отметил дискуссионный характер инициативы и напомнил, что в ней заложены такие серьезные риски, как нарушение международного права и ответные меры Москвы.