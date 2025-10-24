Ольга Серябкина вышла в свет в платье с глубоким декольте

Певица Ольга Серябкина пришла на гала-ужин в платье с глубоким декольте

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина пришла на гала-ужин музыкальной премии «Виктория» в откровенном образе. Соответствующий ролик появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость вышла в свет в желтом платье-комбинации с глубоким декольте, отказавшись при этом от бюстгальтера. В то же время стилисты завили волосы звезды в крупные локоны, а визажисты нанесли яркий мейкап.

В октябре Ольга Серябкина прогулялась по Парижу в откровенном образе. Знаменитость разместила ролик, в котором предстала в серебристом наряде, состоящем из облегающей юбки длины миди и укороченного топа.