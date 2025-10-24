Россия
Опубликовано видео с последствиями удара дрона ВСУ по многоэтажке под Москвой

РИА показало видео с последствиями удара дрона ВСУ по многоэтажке в Красногорске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Опубликовано видео с последствиями удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске, в результате которого пострадали пять человек. Ролик показало РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, как осколки стекла разбросаны по прилегающей к дому детской площадке. Кроме того, запечатлена квартира, которую украинский дрон пробил насквозь.

По сведениям корреспондента агентства, обстановка рядом с жилым домом спокойная, на месте начали дежурить полицейские.

До этого стало известно, что в результате атаки ВСУ ранения получил ребенок. Как отметили очевидцы в Красногорске, его окровавленного и в осколках выносили из квартиры в сопровождении матери.

24 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что украинский дрон врезался в жилой дом в Красногорске. По его информации, пострадали пять человек, четверым из них понадобилась госпитализация.

