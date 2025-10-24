Завод «Газпрома» в Сербии оказался под угрозой остановки

Reuters: НПЗ принадлежащей «Газпрому» сербской компании NIS может остановиться

В течение недели единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий сербской нефтяной компании NIS, может остановиться из-за американских санкций. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

Проблемы NIS связаны с тем, что компания на 55 процентов принадлежит «Газпрому» и «Газпром нефти», а значит, на нее распространяются американские ограничения, введенные еще президентом США Джо Байденом. До последнего времени Белград семь раз добивался отсрочки, но в октябре санкции вступили в силу.

Хорватский оператор JANAF, управляющий единственным ведущим в Сербию нефтепроводом, уже остановил поставки. В результате завод не смог получить очередную партию нефти, и теперь запасов сырья у него остается всего на несколько дней, после чего переработка прекратится.

Ранее президент Сербии Александр Вучич указывал, что запасов дизельного топлива и бензина республике хватит до конца года, но санкции против NIS он называл плохой новостью, которая будет иметь чрезвычайно тяжелые последствия для всей страны во всех смыслах.

Сербия не раз предлагала России выкупить компанию, что избавило бы ту от санкций, но договориться с представителями Москвы не удалось. По данным СМИ, российская сторона «предпочла бы продать часть своей доли в NIS третьей стороне, возможно, даже США». Вопрос, в частности, обсуждался с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым и замминистра энергетики России Павлом Сорокиным, которые летали в Белград.

NIS является крупнейшей энергетической компанией на Балканах. Она занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Ей принадлежат сеть более чем из 400 АЗС в самой Сербии, а также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии. Компания обеспечивает до 9 процентов государственного бюджета.