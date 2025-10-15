Россия не пошла на сделку Вучича по нефтяной компании, которая обеспечивает топливом всю Сербию. Стране угрожает масштабный кризис

Вучич предложил РФ купить российскую долю в NIS

Президент Сербии Александр Вучич предлагал России выкуп Белградом российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая ранее попала под санкции США.

Утверждается, что Вучич якобы делал это предложение в понедельник во время встречи в Белграде с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и замминистра энергетики России Павлом Сорокиным. Тем самым Сербия намеревалась попытаться снять санкции Вашингтона со своей нефтегазовой компании, при этом Белград был намерен вернуть России эту долю «после стабилизации геополитической ситуации».

Однако, как сообщается, российская сторона не склонна к такому решению и «предпочла бы продать часть своей доли в NIS третьей стороне, возможно, даже США».

Сам Вучич после переговоров лишь сообщил, что они прошли в конструктивной и открытой атмосфере. «Я доволен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора», — подчеркнул он, отметив, что ситуация в энергетическом секторе остается сложной.

К помощи Сербии после остановки поставок подключилась Венгрия

Уже сегодня Вучич добавил, что Сербия не ведет переговоры с потенциальным покупателем, потому что не является собственником NIS. «Я тысячу раз говорил: мы не коммунисты. Мы ждем, когда собственник, если санкции сохранятся (а есть все шансы, что они сохранятся), договорится с кем угодно. Как мы видели на переговорах с россиянами, ситуация непростая. Обнадеживает то, что они поняли, что мы не можем позволить себе угрозу энергетическому рынку и нехватку поставок», — высказался сербский президент.

Фото: Marko Djurica / Reuters

Ранее после переговоров с российской стороной он заверил граждан Сербии, что в стране не будет дефицита нефти или какого-либо серьезного энергетического кризиса. «Наши российские друзья поняли наше послание, мы поняли их интересы, и мы сделаем все необходимое с точки зрения тактики и стратегии», — сказал Вучич в обращении в соцсети.

В свою очередь, экспорт нефти в Сербию увеличила венгерская энергетическая компания MOL. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал, что MOL не может полностью обеспечить объемы, нужные Сербии, однако компания продолжит наращивать поставки, чтобы помочь.

Сербия рискует остаться без нефти и без солидной доли бюджета

США ввели санкции в отношении NIS как «дочки» «Газпром нефти» еще в январе этого года — по словам Вучича, Вашингтон требовал полного вывода российского капитала из компании.

Введение в действие рестрикций несколько раз откладывалось, о чем каждый раз просила Сербия. Однако в начале октября NIS сообщила, что новой отсрочки добиться не удалось и санкции вступили в силу. Это привело к тому, что нефтепровод в Хорватии, по которому «Нефтяная индустрия Сербии» получала топливо, с 8 октября приостановил с ней сотрудничество. Оператор хорватского трубопровода — компания JANAF — отметила, что продолжает активно работать в сотрудничестве с правительством Хорватии и юридическими консультантами компании из США над изучением возможных решений.

Фото: Ivan Milutinovic / Reuters

Президент Сербии после этого заявил, что страну ждут «тяжелые последствия» и остановка поставок затронет каждого гражданина. По его словам, без новой нефти из России нефтеперерабатывающий завод NIS сможет работать только до 1 ноября.

Отмечается, что санкции станут серьезным ударом для Сербии еще по одной причине: NIS обеспечивает до 9 процентов государственного бюджета страны.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, она занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Ей принадлежат сеть из более чем 400 АЗС (они находятся также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии) и нефтеперерабатывающий завод под Белградом, что позволяет занимать более половины национального рынка. Доля Сербии в NIS составляет 29,87 процента, в то время как «Газпром нефти» принадлежит 44,85 процента, а «Газпрому» — 11,3 процента.