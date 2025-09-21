«Это будет скандал». Вучич заявил об испуге Запада из-за новостей о приезде Лаврова на парад

На Западе сочли скандалом слух о возможном приезде на военный парад в Белграде главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на заседании Совета по сотрудничеству Республики Сербия и Республики Сербской в расширенном составе.

Когда некоторые газеты объявили о приезде специальных гостей на военный парад, (…) нам позвонили из всех западных стран и спросили, правда ли, что приедет министр иностранных дел России, и [сказали, ] что это будет скандал Александр Вучич президент Сербии

Он отметил, что западные страны не были осведомлены о том, кто прибудет на мероприятие, поэтому после слухов «началась настоящая охота». Из посольств иностранных государств стали массово поступать звонки. Они сошли на нет лишь тогда, когда Вучич попросил переключать все такие звонки на него. По словам политика, после этого на Западе немного успокоились и перестали «кричать и угрожать».

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Лаврова не было на параде

Военный парад в честь Дня сербского единства состоялся 20 сентября. Как пишет сербское издание Objectiv, его посетили глава ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, командующий Нацгвардией штата Огайо, США, бригадный генерал Мэтью Вудрафф, а также представители Минобороны Китая, Франции, Венгрии, Азербайджана и Кипра.

Несмотря на слухи, главы МИД России Сергея Лаврова на мероприятии не было.

Сербия Фото: Darko Vojinovic / AP

Всего в параде приняли участие 10 тысяч военнослужащих, использовались 2,5 тысячи единиц вооружения, 600 транспортных средств, 70 летательных аппаратов, а также 20 плавательных средств, выведенных в воды Дуная. В начале смотра военные пронесли национальный флаг Сербии, развернутый на рекордные 300 метров. Смотр завершился артиллерийским салютом.

Россия предупредила Сербию о подготовке майдана в стране

Служба внешней разведки (СВР) России ранее предупреждала Белград о подготовке майдана в республике. Было установлено, что для этого страны Европы организуют студенческие протесты по всей республике.

Фото: Darko Vojinovic / AP

«Нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом представляют собой продукт подрывной деятельности ЕС и входящих в него стран. Их целью является привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное руководство, которое лояльно Брюсселю», — заявили в пресс-службе ведомства.

Белград поблагодарил российскую разведку за своевременное предупреждение о возможном мятеже. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что спецслужбы страны в ближайшее время свяжутся с российской стороной для получения дополнительной информации. «Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию», — подчеркнул политик.