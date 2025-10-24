Россия
08:00, 24 октября 2025Россия

Первые минуты после попадания дрона ВСУ в многоэтажку под Москвой попали на видео

Появились кадры первых минут после попадания дрона в многоэтажку Красногорска
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры, снятые в первые минуты после попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажный дом в Красногорске Московской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видны повреждения на 14-м этаже многоэтажки — частично обвалился фасад дома и выбита оконная рама. Судя по кадрам, к месту происшествия еще не прибыли оперативные службы. На видеозаписи также видно, как несколько людей выбегают из подъездов здания.

Ранее в сети появились кадры момента взрыва в многоэтажке Красногорска. На них часть стены выбивает взрывной волной, после чего обломки фасада падают во дворе ЖК.

Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в Красногорске в ночь на пятницу, 24 октября. Основной удар БПЛА пришелся на 14-й этаж, пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Пожара после попадания БПЛА в жилой дом не последовало.

