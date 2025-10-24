Подполковник российской полиции поплатился званием из-за миллиона рублей

В Саратове суд дал 7 лет экс-замначальника отдела УЭБиПК МВД Пичугину за взятку

В Саратове суд приговорил к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы бывшего сотрудника полиции, признанному виновным в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Речь идет о бывшем замначальника отдела по борьбе с коррупцией и пресечению преступлений в органах власти УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области Олеге Пичугине, отмечает «Взгляд-Инфо». Он лишен звания подполковник полиции. Ему также назначен штраф в два миллиона рублей.

Следствие и суд установили, что с июля по октябрь 2024 года полицейский получил через посредника часть взятки, обещая представителю коммерческой организации помочь с возвращением изъятой оргтехники и финансово-хозяйственной документации. Пичугин запросил один миллион рублей, но ему успели передать лишь 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о задержании в Югре начальника ОМВД одного из районов Ханты-Мансийского автономного округа за коррупцию.