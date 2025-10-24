Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 24 октября 2025Россия

Появились данные о травмах пострадавших при ударе дрона ВСУ по дому под Москвой

Mash: В Красногорске мать с ребенком получили осколочные ранения при атаке ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Красногорске мать с ребенком получили осколочные ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому на бульваре Космонавтов, у восьмилетнего мальчика вывих колена. Такие данные появились в Telegram-канале Mash.

Еще двое жильцов, 47-летний мужчина и 46-летняя женщина, в результате удара беспилотника получили черепно-мозговые травмы.

У 61-летнего мужчины были выявлены ссадины и ушибы, от госпитализации он отказался.

До этого в сети показали видео с последствиями удара дрона по многоэтажке в Красногорске. На кадры попали разбросанные осколки стекла по прилегающей к дому детской площадке. Также была запечатлена квартира, которую украинский дрон пробил насквозь.

24 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что украинский дрон врезался в жилой дом в Красногорске. По его информации, пострадали пять человек, четверым из них понадобилась госпитализация.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?

    В Москве на рабочем месте обнаружили остеопата без сознания

    Сержант полиции оказался в колонии из-за скандального велосипедиста

    Личная помощница миллиардерши украла у нее деньги и потратила на мужской эскорт

    Российский инженер ответит за смертельный удар током школьницы

    Обнаружен простой способ снизить риск деменции

    На Западе оценили последствия передачи Донбасса России для Украины

    Аргентинский футболист «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России

    Стала известна деталь июльского разговора Путина и Трампа

    Шпионившим за военными россиянам дали срок за госизмену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости